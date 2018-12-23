Черногория намерена добиваться независимости церкви от Сербии
Власти Черногории планируют добиваться независимости черногорской церкви от Сербской православной церкви, передает РИА «Новости».
По данным агентства, черногорское правительство находится в острых разногласиях с СПЦ и митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием.
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Как отмечается, власти Черногории отрицают сербско-православный элемент национальной идеологии.
При этом правительство намерено добиться признания Черногорской православной церкви.
Ранее сообщалось, что на Украине придумали название для новой церкви.