Черногория намерена добиваться независимости церкви от Сербии

Власти Черногории планируют добиваться независимости черногорской церкви от Сербской православной церкви, передает РИА «Новости».

По данным агентства, черногорское правительство находится в острых разногласиях с СПЦ и митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием.

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Как отмечается, власти Черногории отрицают сербско-православный элемент национальной идеологии.

При этом правительство намерено добиться признания Черногорской православной церкви.

Ранее сообщалось, что на Украине придумали название для новой церкви.