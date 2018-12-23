В МВД Франции рассказали о жестоких людях в рядах «желтых жилетов»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/895/12087895/upload-AP_18342382501083-pic905-895x505-40409.jpg">

Госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что движение «желтых жилетов» объединяет только людей, которые любят насилие. Об этом сообщает BFMTV.

По его словам, численность протестующих снизилась до 39 тысяч человек на национальном уровне.

Он также добавил, что теперь «желтые жилеты» объединяют только «самых жестоких людей».

Реклама

Нуньес подчеркнул, что в ходе протестов 22 декабря были задержаны 220 человек.

Ранее сообщалось, что в Париже на протестных акциях задержали 140 человек.