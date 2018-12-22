Кадыров заявил, что не намерен оставаться главой Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не планирует дальше оставаться в должности руководителя региона. Об этом сообщил в эфире телеканала «Москва 24».
«Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона, республики», — сказал Кадыров.
Он также добавил, что не претендует на руководящую должность в стране и не видит себя в роли главы федерального министерства.
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«Я не такого уровня человек», — подчеркнул Кадыров.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о просьбе Кадырова увеличить финансирование Чечни.