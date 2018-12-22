Кадыров заявил, что не намерен оставаться главой Чечни

<img src="//img.gazeta.ru/files3/395/12095395/RIAN_5723412.HR-pic905-895x505-36005.jpg">

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не планирует дальше оставаться в должности руководителя региона. Об этом сообщил в эфире телеканала «Москва 24».

«Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона, республики», — сказал Кадыров.

Он также добавил, что не претендует на руководящую должность в стране и не видит себя в роли главы федерального министерства.

Реклама

«Я не такого уровня человек», — подчеркнул Кадыров.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о просьбе Кадырова увеличить финансирование Чечни.