Порошенко обязал УПЦ указать принадлежность к РПЦ

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви(УПЦ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

Согласно этому документу, УПЦ обязана будет указать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

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«Президент Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций, которые входят в структуру (является частью) религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины <...>», — говорится в комментарии.

Как отмечается, экспертное управление Верховной рады пришло к выводу, что этот закон не соответствует конституции страны.

Ранее сообщалось, что глава «новой церкви» на Украине выразил готовность к диалогу с УПЦ.