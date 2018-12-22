Порошенко обязал УПЦ указать принадлежность к РПЦ
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви(УПЦ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.
Согласно этому документу, УПЦ обязана будет указать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).
«Президент Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций, которые входят в структуру (является частью) религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины <...>», — говорится в комментарии.
Как отмечается, экспертное управление Верховной рады пришло к выводу, что этот закон не соответствует конституции страны.
Ранее сообщалось, что глава «новой церкви» на Украине выразил готовность к диалогу с УПЦ.