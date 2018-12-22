МЧС сообщило о массовом отключении энергоснабжения в Сибири
В Баунтовском районе Бурятии без энергоснабжения остались одиннадцать населенных пунктов, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике Бурятия.
«Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях в 10.50 (6.50 мск) поступило сообщение о том, что произошло отключение электроэнергии в Баунтовском районе. Под отключение попали 11 населенных пунктов», — говорится в тексте официального сообщения.
Отмечается, что потребители были подключены к энергоснабжению по резервной схеме от газотурбинных установок в 7.17 мск. Причина отключения устанавливается.