Полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик

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Полиция графства Сассекс сообщила в своем твиттере о задержании двух человек, подозреваемых в причастности к запуску беспилотников, которые остановили работу аэропорта Гатвик в Лондоне.

В полиции заявили, что расследование по делу о срыве работы аэропорта продолжается.

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Всем пассажирам аэропорта и находящимся поблизости было рекомендовано проявлять бдительность.

Ранее сообщалось, что аэропорт Гатвик вновь приостановил работу из-за дронов.