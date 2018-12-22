Полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик
Полиция графства Сассекс сообщила в своем твиттере о задержании двух человек, подозреваемых в причастности к запуску беспилотников, которые остановили работу аэропорта Гатвик в Лондоне.
В полиции заявили, что расследование по делу о срыве работы аэропорта продолжается.
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Всем пассажирам аэропорта и находящимся поблизости было рекомендовано проявлять бдительность.
Ранее сообщалось, что аэропорт Гатвик вновь приостановил работу из-за дронов.