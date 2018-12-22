В Британии спецназ освободил судно, захваченное мигрантами

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В Великобритании спецназу удалось освободить судно в устье Темзы, которое было захвачено мигрантами. Об этом в твиттере написал политический редактор The Sun Том Ньютон Данн со ссылкой на полицию графства Эссекс.

Согласно имеющейся информации, спецназу удалось взять под контроль судно Tema.

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Уточняется, что похитители, в распоряжении которых были ножи и железные прутья, быстро сдались правоохранительным органам.

Ранее Трамп оценил дизайн стального заграждения на границе с Мексикой.