В Британии спецназ освободил судно, захваченное мигрантами
В Великобритании спецназу удалось освободить судно в устье Темзы, которое было захвачено мигрантами. Об этом в твиттере написал политический редактор The Sun Том Ньютон Данн со ссылкой на полицию графства Эссекс.
Согласно имеющейся информации, спецназу удалось взять под контроль судно Tema.
Реклама
Уточняется, что похитители, в распоряжении которых были ножи и железные прутья, быстро сдались правоохранительным органам.
Ранее Трамп оценил дизайн стального заграждения на границе с Мексикой.