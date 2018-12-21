Папа Римский призвал священников-педофилов приготовиться к божественному суду

Папа Римский Франциск призвал священников-педофилов сознаться в своих преступлениях. Об этом сообщает Reuters.

«Для тех, кто совращает несовершеннолетних, я скажу следующее: возвращайтесь на путь истинный, помните о человеческом суде и приготовьтесь к суду божественному», — сказал Франциск во время своего рождественского обращения к Курии — центральной администрации Ватикана.

Реклама

Сообщается, что было неясно, адресована ли речь папы церковной судебной системе, гражданскому судопроизводству или двум инстанциям вместе, однако Ватикан заявил, что это первое жесткое прямое обращение папы.

Ранее Франциск в своих рождественских речах затрагивал темы коррупции и плохого управления в Курии. В этот раз он сосредоточил свое внимание на теме сексуального насилия.

Свою речь папа Франциск произнес за два месяца до срочного саммита по проблеме сексуального насилия, в котором примут участие 110 церковных епископов.