Виктор Бут выразил опасение забыть русский язык в американской тюрьме

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Российский бизнесмен Виктор Бут, который отбывает в США 25-летний срок заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма, выразил опасение забыть русский язык в американской тюрьме может, передает РИА «Новости».

По его словам, у него редко получается поговорить на родном языке — только при непродолжительном общении с родными по телефону.

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«Уже сейчас иногда бывают дни, когда, говоря по-русски, приходится подыскивать слова, что-то из себя выдавливать… Даже пару раз поймал себя на том, что спрашивал собеседника: «Как это будет по-русски?» — признался Бут.

В связи с этим, по словам Бута, во время визита российских дипломатов он получил истинное удовольствие от человеческого общения в течение трех часов на русском языке.

«При всем обилии собеседников и возможности попрактиковаться не только в английском, но и в других языках, здесь нет русскоговорящих, и возникает уже проблема — не потерять бы русский», — добавил Бут.

Ранее президент Украины Петр Порошенко признался, что до 1997 года говорил только по-русски.