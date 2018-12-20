В Дагестане школьник умер во время урока физкультуры

В школе № 21 в Дербенте в Дагестане во время урока физической культуры скончался 15-летний школьник, сообщает Yuga.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета (СК).

Отмечается, что инцидент произошел днем в четверг, 20 декабря.

«По предварительным данным, во время занятий на уроке физической культуры ученик 9 класса почувствовал недомогание и спустя некоторое время скончался», — сообщили представители СК.

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Подчеркивается, что в данный момент ведется доследственная проверка.

Глава города Хизри Абакаров добавил, что у мальчика были проблемы с сердцем.

В октябре сообщалось о смерти московского школьника на уроке физкультуры.