Украинские чиновники выкинули в окно миллионы гривен, спасаясь от правосудия

Два сотрудника «Укргаздобычи» выбросили в окно девять млн гривен, когда их пришли обыскивать. Об этом в своем фейсбуке написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, чиновники были задержаны в четверг, 20 декабря. По информации обвинения, они создали схему получения 10% «отката» за государственный заказ.

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«При получении очередного транша <…> злоумышленники были задержаны. Попытка выбросить в окно кучи денег не повлияет на ход следствия», — подчеркнул Луценко.

Он также пообещал «учесть» подаренный одному из подозреваемых внедорожник Toyota Land Crusier.

Предприятие «Укргаздобыча» является крупнейшей украинской компанией по добыче природного газа и газового конденсата, она входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины».

Ранее сообщалось, что на Украине чиновники провели ревизию святынь в Почаевской лавре.