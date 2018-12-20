США будут выдворять добивающихся убежища мигрантов

США будут выдворять в Мексику добивающихся убежища мигрантов до принятия решения по их делу, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявила министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

«Согласно протоколам о защите границы, лица, прибывающие или попадающие на территорию США из Мексики нелегально и без должных документов, могут быть возвращены в Мексику на время рассмотрения иммиграционного дела», — говорится в заявлении.

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По словам Нильсен, нелегальные иммигранты пользуются пробелами в законодательстве, требуя убежища без достаточных к тому оснований.

Ранее сообщалось, что мигранты из стран Центральной Америки были атакованы с применением слезоточивого газа во временном лагере в Тихуане на границе с США.