У семьи Бутиной закончились деньги на адвокатов

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Семья россиянки Марии Бутиной, задержанной на территории США , сообщила о нехватке финансовых средств для оплаты адвокатов, передает ТАСС со ссылкой на ее отца Валерия Бутина.

По его словам, ее защитники в данный момент работают «на честном слове».

«На сегодня ни по каким каналам (финансовая поддержка. — «Газета.Ru») не оказывается. <...> Помощь моральная — посещение — такая поддержка присутствует, помощь дипломатическая — ноты, заявления присутствуют», — сказал Бутин.

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Он пояснил, что государственный адвокат, который был назначен россиянке судом, «выполняет только номинальную функцию».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин высказался о деле задержанной в США Бутиной.