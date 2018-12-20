В УПЦ предупредили об «агрессии» из-за требования Рады к названию церкви

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В информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что требование Верховной рады Украины об уточнении названия церкви может привести к «агрессии» в ее отношении. Об этом сообщается на сайте религиозной организации.

Ранее стало известно, что Рада обязала УПЦ указывать в названии, что она относится к Московскому патриархату.

В информационно-просветительском отделе подчеркнули, что такое требование может привести к «эскалации агрессии» в отношении УПЦ. Также в УПЦ посчитали, что это решение может вызвать «ряд нарушений фундаментального конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений».