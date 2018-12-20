Путин заявил, что происходящее с церковью на Украине «уму непостижимо»

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Президент России Владимир Путин завил, что происходящее в церковной жизни на Украине «уму непостижимо».

По его словам, на украинской территории государство вмешивается в церковные дела, чего не было со времен СССР. Глава государства заметил, что каноническая УПЦ фактически была независимой от Московского патриархата, а связь была духовной. При этом в настоящее время зависимость от Константинопольского патриархата значительно больше. Путин выразил опасение, что передел собственности, который уже идет, может приобрести «тяжелый, если не кровавый характер».

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Президент напомнил, что по этому вопросу на Украину звонил американский госсекретарь Майк Помпео, а происходящее нацелено на «разрыв» украинского и русского народов.

Ранее в Раде предложили лишить названия каноническую УПЦ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.