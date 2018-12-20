Sky News: все рейсы в лондонском аэропорту приостановлены из-за дронов
Все вылеты и приземления в лондонском аэропорту Гатвик приостановлены после сообщения о двух дронах, которые летали над аэродромом, передает телеканал Sky News со ссылкой на представителя аэропорта.
«После сообщений о двух беспилотниках, летавших над аэропортом Гатвик, нам пришлось приостановить полеты на время расследования», — сказал представитель аэропорта.
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В аэропорту заявили, что инцидент в настоящее время расследуется, и принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства, подчеркнув, что безопасность является приоритетом.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет вынужденно сел в Екатеринбурге из-за трещины в стекле.