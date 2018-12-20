СМИ: лагерь мигрантов на американской границе атаковали слезоточивым газом

Мигранты из стран Центральной Америки были атакованы с применением слезоточивого газа во временном лагере в Тихуане на границе с США, пишет мексиканское издание La Otra Opinion со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, на территорию убежища мигрантов был брошен заряд газа в небольшом баллоне. Атаку совершили два человека, которые шли мимо лагеря.

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Как отмечается, в результате нападения никто не пострадал.

Всего в лагере находятся около 3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что задержанная пограничниками семилетняя девочка умерла на границе США и Мексики.