СМИ: лагерь мигрантов на американской границе атаковали слезоточивым газом
Мигранты из стран Центральной Америки были атакованы с применением слезоточивого газа во временном лагере в Тихуане на границе с США, пишет мексиканское издание La Otra Opinion со ссылкой на полицию.
По данным правоохранителей, на территорию убежища мигрантов был брошен заряд газа в небольшом баллоне. Атаку совершили два человека, которые шли мимо лагеря.
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Как отмечается, в результате нападения никто не пострадал.
Всего в лагере находятся около 3 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что задержанная пограничниками семилетняя девочка умерла на границе США и Мексики.