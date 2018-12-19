В онкоцентре на Каширке нашли несколько неопознанных тел

На юге Москвы в Национальном центре онкологии им. Н. Н. Блохина во время проверки нашли тела неизвестных людей, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В этой больнице проходила внутренняя проверка. В ходе ее было найдено несколько тел людей, которые скончались несколько лет тому назад. Они находились в морге медучреждения, их личности сейчас пытаются установить», — сказал источник.

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Отмечается, что по факту обнаружения тел Следственный комитет по столице проводит проверку.

Национальный исследовательский центре онкологии им. Н. Н. Блохина на Каширском шоссе в Москве является одной из крупнейших онкологических клиник в России.