В Британии пообещали обеспечить безопасность моряков с «Кузьмы Минина»

Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан в разговоре с послом России в Лондоне Александром Яковенко пообещал, что британские власти сделают все возможное для обеспечения безопасности моряков с сухогруза «Кузьма Минин». Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказали в российской дипломатической миссии.

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«Посол поблагодарил заместителя министра за проявленную оперативность и добрую волю, — сообщили в российском посольстве.

Отмечается, что операция по снятию судна с мели продлится до 17.00 местного времени (20.00 мск).

Ранее стало известно, что российский корабль «Кузьма Минин» сел на мель у берегов Великобритании.