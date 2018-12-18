В Самаре следователя задержали после получения многомиллионной взятки

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По словам представителя управления ФСБ по Самарской области, руководитель отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУМВД по области Вера Рабинович была задержана после получения взятки в 10 млн рублей, передает РИА «Новости».

«Начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области задержана во вторник в аэропорту Самары после получения 10 миллионов рублей из 15 миллионов предполагавшихся», — сообщили в региональном УФСБ.

Отмечается, что деньги передавались через посредников от потерпевшего по одному из уголовных дел за принятие процессуального решения о передаче дела в суд. Сообщается, что посредники были также задержаны.