В Самаре следователя задержали после получения многомиллионной взятки
По словам представителя управления ФСБ по Самарской области, руководитель отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУМВД по области Вера Рабинович была задержана после получения взятки в 10 млн рублей, передает РИА «Новости».
«Начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области задержана во вторник в аэропорту Самары после получения 10 миллионов рублей из 15 миллионов предполагавшихся», — сообщили в региональном УФСБ.
Отмечается, что деньги передавались через посредников от потерпевшего по одному из уголовных дел за принятие процессуального решения о передаче дела в суд. Сообщается, что посредники были также задержаны.