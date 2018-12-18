Санта-Клаус собрался в Россию перед Новым годом

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Рождественский дед Санта-Клаус приедет в Россию перед наступлением нового года, передает РИА «Новости».

По словам Санта-Клауса, в настоящее время он планирует посетить «север, юг, восток и запад» России. При этом, отмечает он, в данный момент его команда уточняет «множество деталей», так как Россия «огромная страна».

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«Вместе с моими эльфами и северными оленями мы добавляем последние штрихи к плану поездки в этом году, но я точно знаю, что начало моего большого праздничного путешествия будет положено здесь, в Рованиеми (столица области Лапландия на севере Финляндии, здесь находится резиденция Санта-Клауса. — «Газета.Ru»), 23 декабря», — сказал Санта-Клаус.

Других подробностей о поездке Санта-Клаус не рассказал.

Ранее сообщалось, что в США уволили учительницу за публичное разоблачение Санта-Клауса.