Циклон прервал авиасообщение с Камчаткой

Авиасообщение Камчатки с другими регионами прервано из-за мощного циклона, передает РИА «Новости» заявление пресс-службы международного аэропорта Петропавловск-Камчатского (Елизово).

В пресс-службе рассказали, что аэропорт закрыт до 15.00 по местному времени. В данный момент на взлетно-посадочной полосе работает снегоуборочная техника.

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«Рейс из Новосибирска отправлен на запасной аэродром в Магадан, рейс из Хабаровска еще не вылетал на Камчатку», — отметили представители аэровокзала.

Они также добавили, что самолет из Хабаровска должен прилететь по расписанию во второй половине дня.

Ранее на Камчатке объявили лавинную опасность.