В Москве электричка сбила двух мужчин

Двое мужчин погибли под колесами электропоезда на перегоне Портновская-Часцовская Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в понедельник, 17 декабря.

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«Электропоездом сообщением Дмитров-Кубинка-1 смертельно травмированы двое мужчин», — сообщили в управлении МВД.

По предварительным данным, мужчины переходили пути в неустановленном месте.

В данный момент ведется расследование инцидента, личности погибших устанавливаются.

Ранее сообщалось, что электропоезд сбил двух молодых людей в Подмосковье.