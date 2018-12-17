В Москве электричка сбила двух мужчин
Двое мужчин погибли под колесами электропоезда на перегоне Портновская-Часцовская Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Отмечается, что инцидент произошел вечером в понедельник, 17 декабря.
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«Электропоездом сообщением Дмитров-Кубинка-1 смертельно травмированы двое мужчин», — сообщили в управлении МВД.
По предварительным данным, мужчины переходили пути в неустановленном месте.
В данный момент ведется расследование инцидента, личности погибших устанавливаются.
Ранее сообщалось, что электропоезд сбил двух молодых людей в Подмосковье.