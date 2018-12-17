Путин счел профилактику экстремизма в России недостаточно эффективной
Президент России Владимир Путин считает, что работа по профилактике экстремизма ведется достаточно интенсивно, хотя результат мог бы быть более значительным. Об этом говорится в стенограмме заседания СПЧ, опубликованной на сайте Кремля.
По его словам, происходящее в области противодействия экстремизму и терроризму доказывает, что в целом российские спецслужбы справляются с возложенными на них задачами.
«Конечно, наверное, наши правоохранительные органы, спецслужбы не работают так эффективно, как бы нам хотелось, но тем не менее все-таки они совершенствуются и достаточно напряженно работают, — заявил Путин.
Российский лидер также указал на важную роль семьи в вопросах борьбы с вовлечением молодежи в экстремистские сообщества.
«Это результат в том числе и воспитания в семье», — заключил Путин.
Ранее сообщалось, что Путин ответил на предложение о проведении предновогодней амнистии.