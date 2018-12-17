Потерпевшего неудачу в любви броненосца Креветку подарили таксидермистам

Московский зоопарк подарил Дарвиновскому музею шкуру шаровидного броненосца по кличке Креветка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Дарвиновского музея.

Как отмечается, Креветка жил в Московском зоопарке с 2014 года, куда прибыл из Вены. Несмотря на то, что сотрудники зоопарка обеспечили животному комфортные условия жизни, у Креветки не заладились любовные отношения, он загрустил и умер, уточнили в пресс-службе.

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Сообщается, что столичный зоопарк решил преподнести музею шкуру зверька в качестве новогоднего подарка.

«Таксидермист музея Валентина Кубанина сделала из нее великолепное произведение таксидермического искусства», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, свое имя Креветка получил из-за того, что при передвижении выглядит полусогнутым.

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