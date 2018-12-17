В суд поступили иски на 700 млн рублей в связи с гибелью детей на Сямозере

В Петрозаводский городской суд поступило 14 исковых заявлений в связи с гибелью детей на Сямозере в июне 2016 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Потерпевшие предъявили 14 исковых заявлений, все они приняты судом», — сообщили в суде.

Отмечается, что требования по искам составляют более чем 700 млн. руб. Ответчиками значатся директор ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елена Решетова — с нее требуют взыскать 182, 5 млн руб., ее заместитель Вадим Виноградов, а также другие фигуранты дела.

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Ранее сообщалось, что суд продлил арест Елены Решетовой.

18 июня 2016 года группа из 51 человека (47 детей в сопровождении четырех педагогов) попала в шторм во время сплава на Сямозере. Жертвами крушения стали 14 человек.