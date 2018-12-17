Стала известна причина обрушения здания в Подмосковье

Причиной обрушения производственного здания в подмосковном Дзержинском стало нарушение техники безопасности во время ремонта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«По предварительной версии, причиной стало нарушение техники безопасности и технологии при проведении ремонтно- строительных работ», — сообщил источник агентства.

Ранее сообщалось, что на железобетонном заводе в Дзержинском обрушилась кровля. Под завалами находились люди.