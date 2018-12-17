В ночном клубе в Колумбии произошел взрыв

В результате взрыва в ночном клубе в Колумбии пострадали 13 человек. Об этом сообщает Blu Radio.

По данным радиостанции, бомбу подбросили в ночной клуб в городе Монтелибано. В этот момент там праздновали победу футбольного клуба «Хуниор Барранкилья» на национальном чемпионате по футболу.

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Отмечается, что трое пострадавших были госпитализированы. Полиция начала операцию на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Афинах у здания телеканала произошел взрыв.