На Москву опустился «морозный туман»
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ночь на понедельник, 17 декабря, видимость в Москве ухудшилась из-за «морозного тумана». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, туман образовался из-за резкого похолодания.
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Он также добавил, что видимость в столице ухудшилась до 600-1000 метров.
Тишковец подчеркнул, что подобное погодное является обычно характерно для климата Сибири и Дальнего Востока.
Ранее сообщалось, что синоптики пообещали москвичам самую холодную ночь за всю зиму.