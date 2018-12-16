Защитники животных разделись в центре Барселоны

В Барселоне защитники животных провели акцию протеста против использования кожи и меха в одежде, сообщает РИА «Новости».

Около 30 человек, принимающих участие в акции, разделись и облили себя краской, символизирующей кровь, после чего легли на землю на площади Каталония.

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На плакате, который держала одна из участниц, было написано «Сколько жизней для одного пальто?».

Активисты надеются, что акция «повлияет на общество, которое должно знать о жестокости, стоящей за меховой промышленностью».