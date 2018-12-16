Причиной смерти пятерых жителей подмосковной деревни стал плохой алкоголь
Причиной гибели пяти человек в подмосковной деревне Шестово стал некачественный алкоголь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
По его словам, всего плохим алкоголем отравились 11 местных жителей, шестеро из них находятся в больнице.
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Ранее тела пяти человек были обнаружены в бытовке рядом со строящейся в деревне гостиницей.
Следователи рассматривали утечку газа как наиболее вероятную причину гибели.