Причиной смерти пятерых жителей подмосковной деревни стал плохой алкоголь

Причиной гибели пяти человек в подмосковной деревне Шестово стал некачественный алкоголь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, всего плохим алкоголем отравились 11 местных жителей, шестеро из них находятся в больнице.

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Ранее тела пяти человек были обнаружены в бытовке рядом со строящейся в деревне гостиницей.

Следователи рассматривали утечку газа как наиболее вероятную причину гибели.