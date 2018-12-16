Церковь Эстонии назвала законным главой УПЦ митрополита Онуфрия

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Пресс-секретарь Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) протоиерей Даниил Леписк заявил, что законным главой УПЦ продолжает быть митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Леписка, Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь являются раскольническими. Он заметил, что создание единой церкви на основе этих двух структур не меняет сути.

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«Митрополит Онуфрий как был, так и остался для нас законным главой Украинской православной церкви, и в этом отношении для нас перемены не произошло», — сказал Леписк.

Ранее УПЦ отказалась признавать новую церковь Украины.