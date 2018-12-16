Оппозиционеров не пустили в город, где проходит инаугурация президента Грузии

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Полиция не пустила автомобили грузинских оппозиционеров в город Телави, которые намеревались устроить акцию протеста во время церемонии вступления в должность избранного президента. Об этом говорится на сайте МВД Грузии.

Как отмечается, им предложили поехать другим путем из-за большой загруженности на дорогах.

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«В Телави организаторам акции протеста, объявленной параллельно с инаугурацией президента Грузии, был предложен безопасный маршрут для поездки в Телави из-за большого количества транспортных средств. », — подчеркнули в ведомстве.

Подчеркивается, что несмотря на это предложение, оппозиционеры повредили полицейские автомобили и технику.

Ранее сообщалось, что избранный президент Грузии приняла присягу.