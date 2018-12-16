Во Франции полиция отпустила двух возможных пособников стрелка из Страсбурга

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Во Франции правоохранительные органы отпустили двух людей, которые предположительно помогали стрелявшему на рождественской ярмарке в Страсбурге Шерифу Чекатту. Об этом сообщает Europe1 со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Как отмечается, полиция задержала пару, которую заподозрили в том, что они помогли стрелку сбежать.

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Уточняется, что еще один человек находится под стражей.

Ранее глава МВД Франции подтвердил смерть стрелка из Страсбурга.

Чекатт открыл стрельбу вечером во вторник, 12 декабря, рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. В результате нападения три человека погибли, еще 13 получили ранения.