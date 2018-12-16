Володин отреагировал на решение Киева об автокефалии

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал принятое Киевом решение об автокефалии украинской церкви. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в «Газету.Ru».

По его словам, легитимность итогов «объединительного собора» является «сомнительной».

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«Очевидно, что объединительный собор не состоялся, просто по причине отсутствия на нем всех сторон, которые должны были прийти к согласию. Именно поэтому заявления делает лично Петр Порошенко (президент Украины. — «Газета.Ru»), а не иерархи церкви», — заявил Володин.

Председатель Госдумы также высказал мнение, что Порошенко разрушает украинское общество.

«Ему безразлично будущее церковных общин и миллионов верующих Украины, ему нужна только личная власть. Он жаждет ее сохранить любыми способами, не задумываясь о судьбах людей и их вере», — заключил Володин.

Ранее в РПЦ назвали «объединительный собор» на Украине «бесполезным сборищем».