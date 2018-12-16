Семья погибшей под стражей в США девочки из Гватемалы требует расследования

<img src="//img.gazeta.ru/files3/161/12068161/RTS265RK-pic905-895x505-68117.jpg">

Семья погибшей семилетней девочки из Гватемалы, задержанной властями США за незаконное пересечение границы, призывает провести тщательное расследование, передает ABC со ссылкой на заявление адвокатов семьи.

Девочка была задержана вместе с отцом сотрудниками Службы таможенного и пограничного контроля США. После того, как у девочки ухудшилось самочувствие, ей не оказывали медицинскую помощь более полутора часов. К моменту прибытия в пункт содержания мигрантов девочка уже не дышала.

Реклама

«Мы призываем следственные органы провести прозрачное и беспристрастное расследование смерти Жаклин, произошедшей, когда она была под стражей», — говорится в заявлении.

Адвокаты отметили, что после вскрытия девочки не было публично объявлено о причине смерти ребенка, записи также не передали ее отцу.

Ранее сообщалось, что задержанная пограничниками семилетняя девочка умерла на границе США и Мексики.