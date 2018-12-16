Семья погибшей под стражей в США девочки из Гватемалы требует расследования
Семья погибшей семилетней девочки из Гватемалы, задержанной властями США за незаконное пересечение границы, призывает провести тщательное расследование, передает ABC со ссылкой на заявление адвокатов семьи.
Девочка была задержана вместе с отцом сотрудниками Службы таможенного и пограничного контроля США. После того, как у девочки ухудшилось самочувствие, ей не оказывали медицинскую помощь более полутора часов. К моменту прибытия в пункт содержания мигрантов девочка уже не дышала.
«Мы призываем следственные органы провести прозрачное и беспристрастное расследование смерти Жаклин, произошедшей, когда она была под стражей», — говорится в заявлении.
Адвокаты отметили, что после вскрытия девочки не было публично объявлено о причине смерти ребенка, записи также не передали ее отцу.
Ранее сообщалось, что задержанная пограничниками семилетняя девочка умерла на границе США и Мексики.