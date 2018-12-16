Религиовед назвал главу «новой церкви» на Украине «миньоном Филарета»

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Религиовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев считает, что избранный главой «новой церкви» на Украине митрополит Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Епифаний Думенко является марионеткой патриарха Филарета, а также усомнился в законности его избрания, передает RT.

По его мнению, номинально главным в «новой церкви» будет считаться митрополит, а патриарх Филарет будет у него в подчинении, хотя он не перестал считать себя патриархом.

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«Это миньон патриарха Филарета, его помощник, секретарь и альтер эго», — заявил Силантьев.

Эксперт подчеркнул, что Епифаний изначально состоял в «раскольнической организации» — УПЦ КП — в связи с чем его хиротония является незаконной. Силантьев добавил, что Константинополь таким образом признает законность «странных альтернативных организаций», которых в православных странах и так немало.

«Если можно Думенко признать, то эти сотни людей тоже, наверное, признать можно, какие проблемы? Любой желающий теперь, видимо, может кого угодно рукополагать», — заключил Силантьев.

15 декабря «объединительный собор» в Киеве избрал главой новой неканонической церковной структуры на Украине митрополита Епифания Думенко, его представил лично украинский президент Петр Поршенко.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию Объединительного собора в Киеве.