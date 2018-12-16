Религиовед назвал главу «новой церкви» на Украине «миньоном Филарета»
Религиовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев считает, что избранный главой «новой церкви» на Украине митрополит Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Епифаний Думенко является марионеткой патриарха Филарета, а также усомнился в законности его избрания, передает RT.
По его мнению, номинально главным в «новой церкви» будет считаться митрополит, а патриарх Филарет будет у него в подчинении, хотя он не перестал считать себя патриархом.
«Это миньон патриарха Филарета, его помощник, секретарь и альтер эго», — заявил Силантьев.
Эксперт подчеркнул, что Епифаний изначально состоял в «раскольнической организации» — УПЦ КП — в связи с чем его хиротония является незаконной. Силантьев добавил, что Константинополь таким образом признает законность «странных альтернативных организаций», которых в православных странах и так немало.
«Если можно Думенко признать, то эти сотни людей тоже, наверное, признать можно, какие проблемы? Любой желающий теперь, видимо, может кого угодно рукополагать», — заключил Силантьев.
15 декабря «объединительный собор» в Киеве избрал главой новой неканонической церковной структуры на Украине митрополита Епифания Думенко, его представил лично украинский президент Петр Поршенко.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию Объединительного собора в Киеве.