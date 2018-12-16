На острове Сулавеси произошло извержение вулкана

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В северной части индонезийского острова Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан, передает агентство Antara со ссылкой на геологическое агентство при министерстве энергетики и минеральных ресурсов страны.

По имеющимся данным, высота столба выброшенного пепла составила почти 5 км, извержение длилось чуть больше пяти минут.

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Как отмечается, местным жителям запретили приближаться к горе на расстояние ближе 4 км.

Также власти издали предупреждение о возможности схода горных потоков.

О погибших и пострадавших в настоящее время информации нет.

Ранее сообщалось, в Гватемале объявили эвакуацию из-за убившего 160 человек вулкана.