В центре Москвы сотрудника магазина избили битой из-за трех бутылок коньяка

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В московском районе Хамовники безработные избили сотрудника магазина и похитили три бутылки коньяка, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, два человека битой ударили по голове и туловищу заместителя управляющего магазина, расположенного по адресу Комсомольский проспект, дом 33/11, открыто похитили из магазина три бутылки коньяка и скрылись.

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Как отмечается, материальный ущерб составил более 2 тыс. руб. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны безработные 32 и 33 лет.

Сообщается, что пострадавший с ушибленной раной лба и раной предплечья был госпитализирован.

Ранее на севере Москвы мужчина избил собеседника бейсбольной битой.