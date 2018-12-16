В Германии семь человек пострадали из-за подожженных в ТЦ петард
В немецком Дортмунде неизвестные подожгли петарды в торговом центре Thier-Galerie, в результате начавшейся паники пострадали семь человек. Об этом сообщается в твиттере городской полиции.
По данным правоохранителей, пострадавшие получили легкие повреждения. Полиция уже задержала четверых несовершеннолетних.
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«По факту происшествия в Thier-Galerie в Дортмунде задержаны четверо молодых людей. Двоим из них по 14 лет, другим двоим — по 15», — говорится в сообщении полиции.
В ведомстве отметили, что расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что после давки в ночном клубе в Италии госпитализированы около 60 человек. Итальянский телеканал RAI News уточнил, что жертвами давки в ночном клубе стали пятеро несовершеннолетних подростков и женщина.