МЧС экстренно предупредило москвичей о тумане
Синоптики Росгидромета прогнозируют в Москве в ближайшие 1-3 часа туман, который сохранится на протяжении ночи и в первой половине дня 16 декабря. Об этом говорится в экстренном предупреждении на сайте столичного главка МЧС России.
По прогнозам синоптиков, видимость при тумане составит 200-700 метров. Также ожидается изморозь, а на дорогах — гололедица.
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В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей.
Пешеходам посоветовали обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
Ранее сообщалось, что москвичам пообещали арктические морозы на выходных.
С более подробным прогнозом можно ознакомится на странице погоды.