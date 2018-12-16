МЧС экстренно предупредило москвичей о тумане

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Синоптики Росгидромета прогнозируют в Москве в ближайшие 1-3 часа туман, который сохранится на протяжении ночи и в первой половине дня 16 декабря. Об этом говорится в экстренном предупреждении на сайте столичного главка МЧС России.

По прогнозам синоптиков, видимость при тумане составит 200-700 метров. Также ожидается изморозь, а на дорогах — гололедица.

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В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей.

Пешеходам посоветовали обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Ранее сообщалось, что москвичам пообещали арктические морозы на выходных.

С более подробным прогнозом можно ознакомится на странице погоды.