В Пермском крае семь вагонов поезда сошли с рельсов

В Пермском крае семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.

Сообщение о сходе вагонов поступило в 21.30 по местному времени (19.30 мск). Поезд следовал из Агрыза в Красноуфимск, сход с рельсов произошел в Куединском районе.

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«Вагоны пустые. В результате схода вагонов погибших, пострадавших нет, возможна задержка в движении поездов», — отмечается в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате схода поезда с рельсов в Анкаре погибли 9 человек, еще 84 получили ранения.