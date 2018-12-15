СМИ: у автокефальной украинской церкви не будет патриарха

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Автокефальную украинскую православную церковь будет возглавлять возглавлять священнослужитель с титулом митрополит Киевский, а не патриарх. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на текст проекта устава будущей церкви.

В издании подчеркнули, что в их распоряжении оказался начальный вариант устава, который был утвержден 29 ноября. Он не содержит правок, которые были разработаны совместной рабочей группой, состоящей из представителей разных церквей.

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При этом, отметили в издании, из данного варианта устава ясно, что глава новой церкви получит титул митрополита, хотя сама церковь будет независимой и обладать теми же правами, что и другие поместные церкви.

В субботу, 15 декабря, на Украине пройдет Объединительный собор. В РПЦ назвали «трагифарсом» сбор людей в поддержку собора.