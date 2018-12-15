Москвич с ножом напал на полицейского

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В Москве мужчина ударил полицейского ножом в область сердца «в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка», сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по городу.

На сайте ведомства подчеркивается, что от травм сотрудника правопорядка спасло форменное обмундирование.

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«В настоящее время мужчина задержан, с ним проводится комплекс следственных действий», — отметили в ведомстве.

В данный момент ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что пассажир поезда Москва-Владивосток напал с ножом на полицейского.