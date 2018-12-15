Индийский лайнер экстренно вернулся в аэропорт из-за угрозы в взрыва

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Самолет индийской авиакомпании IndiGo прервал полет и экстренно вернулся в аэропорт из-за сообщения о бомбе на борту, сообщает NDTV.

Отмечается, что лайнер совершал полет из Мумбая в Лакхнау через Нью-Дели. Экипажу пришлось вернуть самолет после взлета в аэропорт, где на удаленной стоянке была проведена его проверка на предмет взрывных устройств.

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Сотрудники экстренных служб не нашли бомбы на борту лайнера.

Уточняется, что о взрывном устройстве заявила женщина на стойке регистрации.

Ранее сообщалось, что Самолет из Хельсинки в Москву развернули на полпути.