Задержанная пограничниками семилетняя девочка умерла на границе США и Мексики

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Семилетняя девочка из Гватемалы, задержанная с отцом как нелегальный мигрант, умерла в пункте пропуска Антелоп Уэлс Службы таможенного и пограничного контроля США, передает NBC News.

Сообщается, что ребенку не оказывали медицинскую помощь более полутора часов, она страдала от обезвоживания.

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Как отмечается, отец девочки сообщил о плохом самочувствии дочери перед тем, как их в числе других нелегальных мигрантов транспортировали на границу. К моменту прибытия на место назначения девочка уже не дышала.

По данным телеканала, девочку дважды пытались реанимировать, однако она умерла в госпитале El Paso от остановки сердца.

Ранее газета The Washington Post писала, что аресты мигрантов на границе США достигли нового пика за время президентства Трампа.