В Киеве в институт сердца ворвались люди в масках

Неизвестные молодые люди в масках сорвали мероприятие в Институте сердца в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на руководителя института, профессора Бориса Тодурова.

По его словам, во время собрания медиков вошла неизвестная девушка и начала снимать происходящее на камеру. Ее просили прекратить съемку, после чего вызвали полицию. Однако, рассказал Тодуров, пока полицейские ехали на место, «ворвались какие-то «титушки», начали драку, потасовку».

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Позднее полицейские задержали трех нападавших.

«Сейчас полиция задержала трех. У одного в кармане нож, у другого - газовый баллончик, у третьего - какие-то патроны», — отметил Тодуров.

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