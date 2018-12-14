В Израиле прошли протесты «желтых жилетов»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/509/11735509/AP_120426116691-pic905-895x505-3529.jpg">

В израильской столице Тель-Авиве прошла акция протеста«желтых жилетов» из-за скорого роста цен на необходимые товары и услуги, передает радиостанция Kan.

По имеющимся данным, в акции 14 декабря приняли участие несколько сотен человек, десять протестантов были задержаны за нарушение общественного порядка и нападения на сотрудников полиции.

Реклама

Как отмечается, протесты были инициированы общественными деятелями на фоне объявления властей о повышении цен на различные продукты, в том числе на хлеб, молоко, воду, а также на электричество. Цены на потребительские продукты будут увеличены в начале 2019 года, повышение составит от 2% до 4,5%.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сторонники Brexit в желтых жилетах заблокировали Вестминстерский мост.