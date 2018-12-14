Патриарх Кирилл попросил папу Римского и генсека ООН защитить УПЦ

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послания с просьбой о защите епископата, духовенства и верующих Украинской православной церкви политическим и религиозным лидерам, передает РИА «Новости».

В частности, патриарх написал папе Римскому Франциску, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

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Отмечается, что патриарх призвал направить все усилия на защиту УПЦ от дискриминации и давления со стороны украинских властей.

Ранее сообщалось, что УПЦ получит автокефалию 6 января.