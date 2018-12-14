Самолет ударился хвостом о взлетную полосу в Уфе

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Направлявшийся из Уфы в Нижневартовск самолет со 165 людьми на борту ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу при взлете, после чего продолжил полет, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, на самолете остались вмятины, разрыва обшивки не произошло. Самолет совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге, которая прошла успешно.

Эту информацию подтвердила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова. Пассажирам самолета будет предоставлен резервный борт.